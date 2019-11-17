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Слідство у справах Майдану зупинять з 20 листопада

Новини » Суспільство     17.11.2019 - 06:11
Слідство у справах Майдану зупинять з 20 листопада
Фото: акція під Офісом президента (РБК-Україна)

Рада не провела необхідне голосування у п'ятницю

Через те, що Верховна рада не проголосувала необхідні поправки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування, слідство у справах Майдану зупиниться з 20 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката Євгенії Закревської.

За її словами, наступна спроба Верховної ради провести голосування з цього питання буде 3 грудня.

"Норму про забезпечення слідства у справах Майдану після 20.11.2019 Верховна рада не проголосувала... "не встигла". Наступна спроба лише 3.12. Тобто 20.11.2019 в нас таки "чорна діра". Передавати справи нема кому, нема куди. І тому - цього не можна робити. А слідство - зупиняється", - написала Закревська.

Як відомо, 20 листопада 2019 року органи прокуратури остаточно втрачають слідчі функції, після чого справи Майдану мають перейти частково - до Державного бюро розслідувань, частково - до НАБУ

Раніше повідомлялося, що у центральному апараті Державного бюро розслідувань (ДБР) буде створено окремий підрозділ по справам Майдану. Труба вважає, що потрібно інтегрувати слідчих ГПУ, які працювали над справами Майдану до нового підрозділу ДБР. Труба звернув увагу на необхідність якнайшвидшого ухвалення змін до закону України "Про Державне бюро розслідувань", які, у тому числі, стосуватимуться збільшення чисельності працівників ДБР.

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