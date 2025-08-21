Стало известно о первой жертве во Львове после массированной атаки РФ

В результате массированной атаки россиян на Львов 21 августа погиб один человек. Еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОГА Максима Козицкого и мэра Львова Андрея Садового.

"По предварительным данным, в результате комбинированного удара БПЛА и крылатыми ракетами во Львове один человек погиб, два - травмированы", - сообщил Козицкий.

Кроме того, повреждены десятки жилых домов. На местах работают все профильные службы.

Обновлено в 8.25

Мэр Львова Андрей Садовый также сообщил, что в результате ночной атаки на город погиб один человек, еще двое получили ранения.

Он уточнил, что один человек в тяжелом состоянии, сейчас находится в операционной. Другой имеет ранения грудной клетки и ноги, его состояние средней тяжести. Врачи проводят обследование.

По словам мэра, удар повредил десятки жилых домов. На месте работают спасатели и коммунальные службы.

Обновлено в 8.40

Во Львове стало известно о третьей пострадавшей в результате ночной атаки.

По словам мэра Андрея Садового, это женщина 38 лет. Она госпитализирована.