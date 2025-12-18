Разрушительные последствия для России: Рютте объяснил суть гарантий безопасности Украине

Многоуровневая система гарантий безопасности для Украины должна обеспечить сокрушительный ответ России в случае повторного нападения.
Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.
Генсек НАТО подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины имеют три уровня:
Сильные Вооруженные силы Украины - первая линия обороны.
Коалиция решительных под руководством Великобритании и Франции, которая при поддержке Канады разрабатывает механизмы сохранения мира.
Участие США, детали которого обсуждаются на уровне президентов и правительств.
"Американский президент в августе заявил, что США должны быть частью этих гарантий безопасности. Сейчас продолжаются дискуссии, что это будет означать и как будет работать коллективный пакет", - пояснил Рютте.
Генсек также подчеркнул важность практического предохранителя повторной агрессии России после любого мирного соглашения.
"(Российский диктатор Владимир, - ред.) Путин должен знать: если он попытается повторно напасть на Украину после мира, реакция будет разрушительной", - подчеркнул он.
Относительно вступления Украины в НАТО, Рютте отметил, что принципиальная позиция Альянса открыта для любой страны евроатлантического региона, но практически некоторые союзники, включая США, Венгрию и Словакию, выступают против.
Разработка гарантий безопасности для Украины продолжается уже несколько месяцев в рамках многоуровневого подхода НАТО и партнеров по коалиции.
Это важно потому, что после "Минских договоренностей" 2014-2015 годов Украина подверглась полномасштабному вторжению России, поэтому гарантии должны быть эффективным сдерживающим фактором.
НАТО остается "сильнее, чем когда-либо", однако невыполнение обязательства стран-членов тратить 5% ВВП на оборону может усилить позиции РФ в будущем.
Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс может стать следующей военной целью России. Он добавил, что уже давно не понимает логику действий Кремля и самого Владимира Путина.
На эти слова Кремль отреагировал истерическими угрозами, обвинив европейские страны в том, что они "забыли уроки Второй мировой" и фактически подтвердив предсказания Рютте об угрозе НАТО.