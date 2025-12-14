На днях генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянсу грозит война с РФ такого масштаба, "которую пережили наши деды и прадеды". В Кремле в ответ на это говорят, что европейские страны забыли последствия Второй мировой, намекая на похождение Рютте.

Реагируя на заявление Рютте, Песков отметил, что тот жил в Голландии, а сама страна Нидерланды якобы не сильно пострадала от Второй мировой войны.

"Это заявление, наверное, представителя поколения, которое успело забыть, какой была Вторая мировая война. Господин Рютте жил в Голландии. Я в свое время учился в Нидерландах. И вот мне там голландцы сами рассказывали о страшном испытании, которое они пережили во время фашистской оккупации, что им разбили несколько окон и как это было жутко. Это вполне серьезно. Голландцы очень не любят немцев за этот дискомфорт, но они не знают, что такое ужасная война", - утверждает Песков.

По словам спикера Кремля, генсек НАТО делает подобные заявления, якобы "не понимая, о чем говорит".

"Мы, слава Богу, выросли в стране, где бережно хранят память о том, что это было, что это был за ужас, и что удалось нам сделать для того, чтобы спасти Европу от фашистов", - добавил Песков.