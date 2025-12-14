У Путина резко ответили на слова Рютте об угрозе войны НАТО с РФ
На днях генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянсу грозит война с РФ такого масштаба, "которую пережили наши деды и прадеды". В Кремле в ответ на это говорят, что европейские страны забыли последствия Второй мировой, намекая на похождение Рютте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ.
Реагируя на заявление Рютте, Песков отметил, что тот жил в Голландии, а сама страна Нидерланды якобы не сильно пострадала от Второй мировой войны.
"Это заявление, наверное, представителя поколения, которое успело забыть, какой была Вторая мировая война. Господин Рютте жил в Голландии. Я в свое время учился в Нидерландах. И вот мне там голландцы сами рассказывали о страшном испытании, которое они пережили во время фашистской оккупации, что им разбили несколько окон и как это было жутко. Это вполне серьезно. Голландцы очень не любят немцев за этот дискомфорт, но они не знают, что такое ужасная война", - утверждает Песков.
По словам спикера Кремля, генсек НАТО делает подобные заявления, якобы "не понимая, о чем говорит".
"Мы, слава Богу, выросли в стране, где бережно хранят память о том, что это было, что это был за ужас, и что удалось нам сделать для того, чтобы спасти Европу от фашистов", - добавил Песков.
Что предшествовало
Напомним, на днях генсек НАТО Марк Рютте заявил, что по его мнению, Альянс является следующей военной целью России. Он отметил, что уже давно перестал понимать, что происходит в голове у главы Кремля Владимира Путина.
"Нам нужно четко осознавать угрозу: мы - следующая цель России, и мы уже в опасности", - сказал он.
Рютте добавил, что хотя страны НАТО договорились увеличить оборонные расходы, но этого все еще недостаточно. По его словам, расходы и производство союзников должны быстро расти, а вооруженные силы - иметь все необходимые для безопасности Альянса.
Добавим, что около недели назад глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Совет НАТО-Россия больше не существует. Он сообщил, что сегодня происходит создание европейской безопасности против РФ.