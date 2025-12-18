ua en ru
Разрушительные последствия для России: Рютте объяснил суть гарантий безопасности Украине

Польша, Четверг 18 декабря 2025 19:00
UA EN RU
Разрушительные последствия для России: Рютте объяснил суть гарантий безопасности Украине Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Многоуровневая система гарантий безопасности для Украины должна обеспечить сокрушительный ответ России в случае повторного нападения.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.

Генсек НАТО подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины имеют три уровня:

  • Сильные Вооруженные силы Украины - первая линия обороны.

  • Коалиция решительных под руководством Великобритании и Франции, которая при поддержке Канады разрабатывает механизмы сохранения мира.

  • Участие США, детали которого обсуждаются на уровне президентов и правительств.

"Американский президент в августе заявил, что США должны быть частью этих гарантий безопасности. Сейчас продолжаются дискуссии, что это будет означать и как будет работать коллективный пакет", - пояснил Рютте.

Генсек также подчеркнул важность практического предохранителя повторной агрессии России после любого мирного соглашения.

"(Российский диктатор Владимир, - ред.) Путин должен знать: если он попытается повторно напасть на Украину после мира, реакция будет разрушительной", - подчеркнул он.

Относительно вступления Украины в НАТО, Рютте отметил, что принципиальная позиция Альянса открыта для любой страны евроатлантического региона, но практически некоторые союзники, включая США, Венгрию и Словакию, выступают против.

Разработка гарантий безопасности для Украины продолжается уже несколько месяцев в рамках многоуровневого подхода НАТО и партнеров по коалиции.

Это важно потому, что после "Минских договоренностей" 2014-2015 годов Украина подверглась полномасштабному вторжению России, поэтому гарантии должны быть эффективным сдерживающим фактором.

НАТО остается "сильнее, чем когда-либо", однако невыполнение обязательства стран-членов тратить 5% ВВП на оборону может усилить позиции РФ в будущем.

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс может стать следующей военной целью России. Он добавил, что уже давно не понимает логику действий Кремля и самого Владимира Путина.

На эти слова Кремль отреагировал истерическими угрозами, обвинив европейские страны в том, что они "забыли уроки Второй мировой" и фактически подтвердив предсказания Рютте об угрозе НАТО.

