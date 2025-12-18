ua en ru
У світі

Руйнівні наслідки для Росії: Рютте пояснив суть безпекових гарантій Україні

Польща, Четвер 18 грудня 2025 19:00

Руйнівні наслідки для Росії: Рютте пояснив суть безпекових гарантій Україні Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Багаторівнева система безпекових гарантій для України має забезпечити нищівну відповідь Росії у разі повторного нападу.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію.

Генсек НАТО наголосив, що гарантії безпеки для України мають три рівні:

  • Сильні Збройні сили України - перша лінія оборони.

  • Коаліція рішучих під керівництвом Великої Британії та Франції, що за підтримки Канади розробляє механізми збереження миру.

  • Участь США, деталі якої обговорюються на рівні президентів і урядів.

"Американський президент у серпні заявив, що США повинні бути частиною цих гарантій безпеки. Наразі тривають дискусії, що це означатиме і як працюватиме колективний пакет", - пояснив Рютте.

Генсек також підкреслив важливість практичного запобіжника повторній агресії Росії після будь-якої мирної угоди.

"(Російський диктатор Володимир, - ред.) Путін повинен знати: якщо він спробує повторно напасти на Україну після миру, реакція буде руйнівною", - наголосив він.

Щодо вступу України до НАТО, Рютте зазначив, що принципова позиція Альянсу відкрита для будь-якої країни євроатлантичного регіону, але практично деякі союзники, включно з США, Угорщиною та Словаччиною, виступають проти.

Розробка гарантій безпеки для України триває вже кілька місяців у рамках багаторівневого підходу НАТО та партнерів по коаліції.

Це важливо тому, що після "Мінських домовленостей" 2014-2015 років Україна зазнала повномаштабного вторгнення Росії, тому гарантії мають бути ефективним стримуючим фактором.

НАТО залишається "сильнішим, ніж будь-коли", проте невиконання зобов’язання країн-членів витрачати 5% ВВП на оборону може посилити позиції РФ у майбутньому.

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс може стати наступною військовою ціллю Росії. Він додав, що вже давно не розуміє логіку дій Кремля і самого Володимира Путіна.

На ці слова Кремль відреагував істеричними погрозами, звинувативши європейські країни в тому, що вони "забули уроки Другої світової" та фактично підтвердивши передбачення Рютте щодо загрози НАТО.

