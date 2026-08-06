Был набит боеприпасами: новые детали инцидента с дроном возле Ан-124 в Германии
Украинский грузовой самолет Ан-124, возле которого в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой, перевозил боеприпасы.
Об этом говорится в расследовании немецких изданий WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, которые ссылаются на конфиденциальный полицейский отчет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
По данным отчета, дрон зафиксировали камеры наблюдения 4 августа в 19:28, когда он залетел с южной стороны и приземлился на территории аэропорта. Позже, в 23:42, аппарат снова поднялся в воздух и завис между двумя самолетами Ан-124 авиакомпании "Антонов".
После этого состоялся "контакт между дроном и сотрудником" аэропорта, в результате чего устройство оказалось на земле. В Министерстве обороны Германии уточнили, что военных перевозок Бундесвера в этот момент через аэродром не осуществляли.
Специальная модификация и взрывчатка Semtex
Система обнаружения аэропорта не смогла зафиксировать аппарат. По словам министра внутренних дел Германии Александера Добриндта, беспилотник был специально модифицирован для обхода средств противодействия.
Экспертиза установила, что к аппарату прикрепили пакет со взрывчаткой размером с кулак - вероятно, использовалось пластическое взрывчатое вещество Semtex.
Столкновение с бортом DHL
В ночь инцидента грузовой самолет DHL был вынужден пойти на второй круг из-за временного перекрытия аэропорта. Согласно данным следствия, в воздухе борт столкнулся с неизвестным объектом - вероятно, еще одним дроном.
Самолет, также перевозивший опасный груз, перенаправили в аэропорт Ганновера. После успешного приземления эксперты обнаружили повреждение носовой части судна.
Напомним, в ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига временно прекратили полеты после того, как вблизи взлетно-посадочной полосы, недалеко от украинского транспортного самолета Ан-124, обнаружили подозрительный предмет.
Как сообщали СМИ, им оказался модифицированный беспилотник, который мог быть оснащен взрывчаткой. Из-за инцидента часть рейсов пришлось перенаправить в другие аэропорты.
Отметим, немецкие правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и проверяют возможную причастность России к появлению дрона возле украинского самолета.