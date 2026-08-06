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Был набит боеприпасами: новые детали инцидента с дроном возле Ан-124 в Германии

17:07 06.08.2026 Чт
2 мин
Беспилотников со взрывчаткой могло быть несколько
aimg Валерий Ульяненко
Был набит боеприпасами: новые детали инцидента с дроном возле Ан-124 в Германии Фото: грузовой самолет Ан-124 (Getty Images)
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Украинский грузовой самолет Ан-124, возле которого в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой, перевозил боеприпасы.

Об этом говорится в расследовании немецких изданий WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, которые ссылаются на конфиденциальный полицейский отчет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

По данным отчета, дрон зафиксировали камеры наблюдения 4 августа в 19:28, когда он залетел с южной стороны и приземлился на территории аэропорта. Позже, в 23:42, аппарат снова поднялся в воздух и завис между двумя самолетами Ан-124 авиакомпании "Антонов".

После этого состоялся "контакт между дроном и сотрудником" аэропорта, в результате чего устройство оказалось на земле. В Министерстве обороны Германии уточнили, что военных перевозок Бундесвера в этот момент через аэродром не осуществляли.

Специальная модификация и взрывчатка Semtex

Система обнаружения аэропорта не смогла зафиксировать аппарат. По словам министра внутренних дел Германии Александера Добриндта, беспилотник был специально модифицирован для обхода средств противодействия.

Экспертиза установила, что к аппарату прикрепили пакет со взрывчаткой размером с кулак - вероятно, использовалось пластическое взрывчатое вещество Semtex.

Столкновение с бортом DHL

В ночь инцидента грузовой самолет DHL был вынужден пойти на второй круг из-за временного перекрытия аэропорта. Согласно данным следствия, в воздухе борт столкнулся с неизвестным объектом - вероятно, еще одним дроном.

Самолет, также перевозивший опасный груз, перенаправили в аэропорт Ганновера. После успешного приземления эксперты обнаружили повреждение носовой части судна.

Напомним, в ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига временно прекратили полеты после того, как вблизи взлетно-посадочной полосы, недалеко от украинского транспортного самолета Ан-124, обнаружили подозрительный предмет.

Как сообщали СМИ, им оказался модифицированный беспилотник, который мог быть оснащен взрывчаткой. Из-за инцидента часть рейсов пришлось перенаправить в другие аэропорты.

Отметим, немецкие правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и проверяют возможную причастность России к появлению дрона возле украинского самолета.

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