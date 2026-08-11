Атака на украинский самолет в Лейпциге: следователи обнаружили доказательства российского следа
Недалеко от места атаки на украинский Ан-124 "Руслан" в аэропорту Лейпциг/Галле следствие обнаружило подозрительную антенну. Также найдены несколько следов ДНК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
Антенна в деле АН-124 в Лейпциге
Следователи обнаружили на дереве небольшую антенну, которая может оказаться очень важной в охоте на диверсантов. Правоохранители теперь предполагают, что ее установили преступники, пишет издание.
Эксперты считают, что она могла усиливать сигнал для наведения беспилотника, начиненного взрывчаткой, в аэропорту.
ДНК на обломках дрона
Органы безопасности надеются получить дополнительные подсказки о преступниках из следов ДНК, найденных на банке, наполненной взрывчаткой.
Другие подозрительные следы ДНК разного качества были обнаружены как на самом дроне, так и вблизи места преступления.
Есть так называемое совпадение следов, которое может быть связано с другим делом, в котором была найдена такая же ДНК. Другой след, очевидно, ведет в Литву.
Модифицированный беспилотник
По данным источников, близких к расследованию, дрон был специально разработанной моделью с дополнительным аккумулятором для продленного полета, пишет Tagesschau.
Также он:
- не имел навигационных огней,
- был оснащен камерой,
- имел подключенный 5G-роутер и две SIM-карты.
Управление через сеть
Федеральное управление криминальной полиции предполагает, что дроном управляли через мобильную сеть, возможно, с большого расстояния.
Техническое оборудование теоретически позволило бы управлять летательным аппаратом из любой точки мира.
Так что обнаружение антенны на дереве вблизи аэропорта свидетельствует о том, что преступники хотели создать самый сильный и беспрепятственный сигнал управления для дрона, пишет издание.
Одноразовые агенты России
Есть дело, которое похоже на атаку на украинский самолет в Лейпциге, пишет издание.
Два года назад сеть завербованных так называемых "одноразовых агентов", работавшая в Литве, Польше и Германии, отправляла взрывные устройства, некоторые авиаперевозками.
По данным следствия, ее могла контролировать российская военная разведка ГРУ. Посылки загорелись в аэропорту Лейпцига, Бирмингеме и Варшаве.
В настоящее время в Польше и Литве находятся под судом несколько человек за серию нападений.
Также известно, что молодой украинец, завербованный для нападений, по-видимому, также путешествовал в ФРГ. Там он мог собирать предметы для российской спецслужбы, которые, вероятно, были использованы для взрыва беспилотника.
Среди них были детали дронов, специальные крепления и жестяные банки.
Ранее РБК-Украина писало, что разведка США связала с Россией инцидент в аэропорту Лейпциг-Галле в ФРГ. Тогда у украинского самолета Ан-124 обнаружили дрон со взрывчаткой.
Кроме того, в Германии сообщили новые детали по поводу инцидента с дроном возле АН-124 в аэропорту Лейпцига. Продолжаются поиски обломков возможного второго беспилотника.
Также немецкие следователи проверяют возможную причастность России к инциденту с дроном, который нашли у украинского самолета "Антонов" в аэропорту Лейпцига.