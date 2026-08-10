ua en ru
Пн, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Дрон атаковал наиболее уязвимую часть крыла украинского Ан-124 в Лейпциге, - Die Zeit

11:41 10.08.2026 Пн
2 мин
СМИ узнали новые неожиданные подробности
aimg Юлия Капитонова
Дрон атаковал наиболее уязвимую часть крыла украинского Ан-124 в Лейпциге, - Die Zeit Фото: Ан-124 "Руслан" был атакован намеренно (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

FPV-дрон со взрывчаткой врезался в крыло украинского самолета Ан-124 "Руслан" именно там, где находятся топливные баки. Это значит, что инцидент в аэропорту Лейпцига был целенаправленной атакой, а не просто "предупреждением".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.

Как удалось узнать журналистам, дрон врезался именно в крыло украинского грузового самолета.

Удар пришелся на наиболее чувствительную часть крыла - там, где расположены топливные баки. Однако взрывное устройство по неизвестной причине не сдетонировало.

Кроме того, указано, что дрон был начинен пластической взрывчаткой Semtex.

Его обнаружили спустя четыре часа после атаки - водитель экскурсионного автобуса случайно заметил аппарат на земле, наступил на него и сообщил службе безопасности.

Журналисты отмечают, что новые подробности этого инцидента опровергают первоначальную версию о том, что это могло быть лишь "предупреждением" без намерения нанести реальный ущерб.

Что важно понимать, аэропорт Лейпциг/Галле украинская авиакомпания "Антонов" регулярно использует в качестве базы для своих грузовых самолетов.

Что известно об атаке на украинский самолет в Лейпциге

Ночью 5 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили подозрительный предмет возле украинского Ан-124 "Руслан". На этом фоне работу аэродрома временно приостановили.

По словам главы немецкого МВД Александра Добриндта, речь идет о "новом уровне опасности" для страны и "сценарии гибридной угрозы".

Местные СМИ начали распространять информацию о том, что украинский самолет якобы перевозил боеприпасы, а в воздухе дрон мог столкнуться с еще одним беспилотником.

Однако авиакомпания "Антонов" опровергла эти слухи, подчеркнув, что в момент атаки борт был пустым.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Лейпциг АНТК им. Антонова Атака дронов
Новости
Сколько крылатых ракет и баллистики сейчас производит РФ: данные ГУР
Сколько крылатых ракет и баллистики сейчас производит РФ: данные ГУР
Аналитика
"Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов