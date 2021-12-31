Румунію сколихнув землетрус. Поштовхи відчувалися в Україні

У Румунії, неподалік з кордоном України, зафіксували землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 3,7 бала за шкалою Ріхтера.

За даними фахівців, джерело землетрусу знаходилося на території Румунії, в районі гір Вранча, 115 км від кордону з Україною, на глибині 74 км.

"Землетрус може відчуватись окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах та не несе загрози населенню", - пояснили в повідомленні.