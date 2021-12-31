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Румунію сколихнув землетрус. Поштовхи відчувалися в Україні

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Румунія, П'ятниця 31 грудня 2021 10:29
Румунію сколихнув землетрус. Поштовхи відчувалися в Україні Фото: землетрус у Румунії відчувався в Україні (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Румунії, неподалік з кордоном України, зафіксували землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 3,7 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

За даними фахівців, джерело землетрусу знаходилося на території Румунії, в районі гір Вранча, 115 км від кордону з Україною, на глибині 74 км.

"Землетрус може відчуватись окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах та не несе загрози населенню", - пояснили в повідомленні.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області двічі за місяць зафіксували землетрус.

Зокрема, в середу, 29 грудня, зафіксували землетрус магнітудою 2,4, його віднесли до ледь відчутних.

Також 22 грудня в Івано-Франківській області зафіксували землетрус магнітудою 2,6 бала.

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