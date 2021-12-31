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Румынию всколыхнуло землетрясение. Толчки ощущались в Украине

Новина українською →
Румыния, Пятница 31 декабря 2021 10:29
Румынию всколыхнуло землетрясение. Толчки ощущались в Украине Фото: землетрясение в Румынии ощущалось в Украине (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Румынии, неподалеку с границей Украины, зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,7 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

По данным специалистов, очаг землетрясения находился на территории Румынии в районе гор Вранча, 115 км от границы с Украиной, на глубине 74 км

"Землетрясение может ощущаться отдельными людьми, находящимися в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах и не несет угрозы населению", - пояснили в сообщении.

Напомним, в Ивано-Франковской области дважды за месяц зафиксировали землетрясение.

В частности, в среду, 29 декабря, зафиксировали землетрясение магнитудой 2,4, его отнесли к едва ощутимым.

Также 22 декабря в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6 балла.

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