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На Прикарпатті вдруге за місяць зафіксували землетрус

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Івано-Франківська область, Четвер 30 грудня 2021 15:02
На Прикарпатті вдруге за місяць зафіксували землетрус Фото: на Прикарпатті вдруге за місяць зафіксували землетрус (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В Івано-Франківській області в середу, 29 грудня, зафіксували землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера. За класифікацією таких природних явищ його віднесли до ледь відчутних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю Державного космічного агентства України.

Як стало відомо, землетрус стався після обіду, о 16:17 за київським часом.

"Епіцентр землетрусу знаходиться в районі селища Білозорина Надвірнянського району, Івано-Франківської області, на глибині 3 км", - уточнили у відомстві.

За класифікацією землетрусів його віднесли до ледь відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

За інформацією Центру спецконтролю, протягом 2021 року на території Надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано дев'ять землетрусів.

Нагадаємо, 22 грудня в Івано-Франківській області зафіксували землетрус. Магнітуда підземних поштовхів склала 2,6 бала. Епіцентр землетрусу знаходиться в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на захід від міста Надвірна, на глибині 4 км.

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