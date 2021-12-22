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В Івано-Франківській області стався землетрус

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Івано-Франківська область, Середа 22 грудня 2021 06:55
В Івано-Франківській області стався землетрус Фото: На Прикарпатті стався землетрус (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

В Івано-Франківській області зафіксували землетрус. Магнітуда підземних поштовхів склала 2,6 бала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Епіцентр землетрусу знаходиться в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на захід від міста Надвірна, на глибині 4 км.

Як повідомляють у центрі, за класифікацією землетрусів це відноситься до ледь відчутних.

Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Всього протягом 2021 року на території Надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано 8 землетрусів, передостаннє - 15 грудня, з магнітудою 2,9.

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