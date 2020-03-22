ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Північній Македонії ввели комендантську годину через коронавірус

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 10:56
У Північній Македонії ввели комендантську годину через коронавірус
Ілюстративне фото (freepik)

Заборона на пересування діятиме з 21:00 до 6:00

Уряд Північної Македонії запровадив комендантську годину, щоб запобігти подальшому поширенню коронавіруса по всій країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Уряду Північної Македонії.

Таким чином заборона на пересування діятиме з 21:00 години вечора до 6:00 години ранку.

Ця заборона виключає людей, які потребують невідкладної медичної допомоги та супроводжуючих їх людей (до двох осіб).

Також буде заборонено збиратися групами понад 5 осіб. Крім цього, заборонено користуватися таксі, за винятком поїздок до/з лікарні або аптеки. Громадський транспорт не працюватиме. Водії повинні використовувати засоби індивідуального захисту.

Нагадаємо, раніше президент Північної Македонії Стево Пендаровскі оголосив надзвичайний стан в країні через поширення коронавірусу. Надзвичайний стан в країні триватиме 30 днів.

Також РБК-Україна писало, що станом на ранок 22 березня 2020 року в Центр суспільного здоров'я України надійшло 81 повідомлення про підозру на коронавірус, всього з початку року надійшло 531 повідомлення про підозру.

У Північній Македонії ввели надзвичайний стан Сенат Іспанії схвалив приєднання Північної Македонії до НАТО
Новини України Македония
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся