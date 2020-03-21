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В Україні кількість випадків коронавірусу зросла до 47

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 21:08
В Україні кількість випадків коронавірусу зросла до 47
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нові випадки коронавірусу підтвердили у Києві

Кількість офіційно підтверджених випадків коронавірусу в Україні зросла до 47. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров'я в Facebook.

За даними ЦГЗ, сьогодні було підтверджено 6 нових випадків у Києві.

Так, 47 випадків коронавірусу лабораторно підтвердили у Чернівецькій, Житомирській, Київській, Донецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Дніпропетровській областях та в Києві. Усього зафіксовано 3 летальні випадки від коронавірусу в Україні.

"Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила понад 790 зразків. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб", - додали в ЦГЗ.

В Україні кількість випадків коронавірусу зросла до 47

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що сьогодні у столиці було підтверджено 7 нових випадків коронавірусу. Зараження виявили у 2 жінок та 5 чоловіків.

Також РБК-Україна писало, що у Донецькій області сьогодні ввели режим надзвичайної ситуації через спалах коронавірусу. До цього НС було оголошено у Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Харківській та Львівській областях.

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