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За останню добу в Україну повернулися понад 13 тис. громадян, - МЗС

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 23:42
За останню добу в Україну повернулися понад 13 тис. громадян, - МЗС
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Всього вже повернулись 59,5 тис. українців

Станом на 22:00 21 березня після закриття кордонів через пандемію коронавірусу в Україну за сприяння дипломатичних установ повернулися 59 494 громадяни, що на 13,5 тис. більше за статистику попереднього дня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Крім того, 152 українця перебувають на карантині за кордоном. Найбільше з них - у Польщі (101 людина).

Ще 16 громадян України проходять лікування: Німеччина - 4, Домініканська Республіка - 4, Італія - 2, Польща - 2, ОАЕ - 1, Іспанія - 1, Нідерланди - 1, Сейшельські острови - 1.

Раніше повідомлялося, що станом на 22.00 п'ятниці, 20 березня, за кордоном від коронавірусу COVID-19 померли троє українців. Вчора повідомлялося про 45 989 евакуйованих.

РБК-Україна писало, що із Іспанії в Україну рейсом "Аліканте-Київ" ввечері 21 березня прибули 216 громадян України після закриття кордонів через спалах коронавірусу в світі.

Також 21 березня в Україну евакуаційними поїздами з Польщі повернулися понад 1150 українців.

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