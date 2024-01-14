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Румынские фермеры продолжат протесты: переговоры с правительством провалились

Румыния, Воскресенье 14 января 2024 21:30
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Румынские фермеры продолжат протесты: переговоры с правительством провалились Фото: румынские фермеры продолжают блокировать границу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Румынские фермеры и перевозчики продолжают протесты после безрезультатных переговоров с Министерством финансов, продолжавшихся около четырех часов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVR и Digi24.

Перевозчики и фермеры, ожидавшие результатов переговоров на улице, пожаловались журналистам, что им становится все труднее работать, и они даже вынуждены закрывать бизнес.

"Из-за соглашений, заключенных Румынией с Европейской комиссией, не были найдены решения по сокращению бюджетных расходов во всех сферах. Подытоживая, наш протест будет длиться бесконечно долго, пока эта власть не поймет свою неспособность управлять страной", - сказал представитель фермеров Денуц Андруш.

Заметим, что ранее протестующие жаловались на цены на горючее, выражали недовольство налогообложением, потребовали улучшить кредитование сельского хозяйства и прекратить завоз зерна из Украины.

Блокировка границы

Напомним, румынские фермеры сегодня, 14 января, уже второй раз заблокировали пункт пропуска "Сирет" на границе с Украиной.

Первый раз пропускной пункт был заблокирован вчера после обеда, однако уже к вечеру протестующие прекратили блокировку границы, и пункт пропуска "Сирет"возобновил свою работу в полном объеме.

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