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Румунські фермери продовжать протести: переговори з урядом провалилися

Румунія, Неділя 14 січня 2024 21:30
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Румунські фермери продовжать протести: переговори з урядом провалилися Фото: румунські фермери продовжують блокувати кордон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Румунські фермери та перевізники продовжують протести після безрезультатних переговорів із Міністерством фінансів, які тривали близько чотирьох годин

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVR та Digi24.

Перевізники та фермери, які чекали на результати переговорів на вулиці, поскаржилися журналістам, що їм стає все важче працювати, і вони навіть змушені закривати бізнес.

"Через угоди, укладені Румунією з Європейською комісією, не було знайдено рішень щодо скорочення бюджетних витрат у всіх сферах. Підсумовуючи, наш протест триватиме нескінченно довго, поки ця влада не зрозуміє свою неспроможність керувати країною", - сказав представник фермерів Денуц Андруш.

Зауважимо, що раніше протестувальники скаржилися на ціни на пальне, висловлювали невдоволення оподаткуванням, вимагали покращити кредитування сільського господарства та припинити завезення зерна з України.

Блокування кордону

Нагадаємо, румунські фермери сьогодні, 14 січня, вже вдруге заблокували пункт пропуску "Сірет" на кордоні з Україною.

Перший раз пропускний пункт було заблоковано вчора по обіді, проте вже до вечора протестувальники припинили блокування кордону, і пункт пропуску "Сірет" відновив свою роботу в повному обсязі.

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