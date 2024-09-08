Жителей Румынии возле границы с Украиной предупреждали о падении "Шахедов"

Жителей приграничных с Украиной регионов Румынии предупреждали об опасности падения объектов. Это произошло, когда Россия атаковала Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi 24.

В ночь на 8 сентября предупреждение от системы R0-Alert получили жители Тулчи и Констанцы. Сообщение предупреждало о риске падения объектов в воздушном пространстве возле украинской границы.

"Мы отмечаем, что эти сообщения имеют целью информировать население пограничной с Украиной зоны Румынии о том, что на украинскую территорию возможны российские атаки и есть вероятность падения некоторых объектов на национальную территорию" - сообщили представители Инспекции по чрезвычайным ситуациям Тулча.

Глава Департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии заявил, что сообщения рассылали, поскольку существовала реальная опасность.

В Румынии ищут вероятные места падения российских дронов. Пока беспилотников или обломков не было обнаружено.

Стоит добавить, что это не первый раз беспилотники россиян залетают на территории Румынии.

Ночная атака врага

Ночью 8 сентября российские оккупанты выпустили по Украине 20 дронов-камикадзе и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59. Силы ПВО уничтожили одну ракету, три другие не достигли целей.

Также противовоздушная оборона уничтожила 15 "Шахедов". Два вражеских беспилотника были локационно потеряны и, вероятно, упали.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что этой ночью российский дрон нарушил воздушное пространство Румынии, залетев в страну НАТО из Одесской области.