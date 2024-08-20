В Румынии снова нашли фрагменты дрона возле границы с Украиной

В Румынии у границы с Украиной снова обнаружили фрагменты беспилотника, скорее всего российского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы Министерства обороны Румынии.

Как отмечается, специалисты румынского Минобороны отправились в район вблизи села Периправа в уезде Тулча, возле границы с Украиной, "который, как сообщалось, является возможным районом падения элементов беспилотника".

"Следовательная группа собрала доказательства с места происшествия для проведения экспертизы, согласно юридическим процедурам. Место происшествия расположено в болотистой местности, за пределами населенных пунктов, без повреждения элементов инфраструктуры", - рассказали в ведомстве.

В Минобороны Румынии подтвердили, что продолжают сообщать о ситуации союзников и осуждают атаки России против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, "которые неоправданны и серьезно противоречат нормам международного права".