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Польские фермеры прекратили блокаду на КПП "Медика-Шегини": какая сейчас ситуация

Суббота 06 января 2024 21:54
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Польские фермеры прекратили блокаду на КПП "Медика-Шегини": какая сейчас ситуация Фото: польские фермеры разблокировали один из пунктов пропуска (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин, Дмитрий Левицкий

Польские аграрии сегодня, 6 января, прекратили блокировку перед пунктом пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Движение грузовиков там теперь возобновлено.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко.

"Польские фермеры прекратили блокаду на пункте пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной", - заявил он.

В разговоре с изданием Демченко отметил, что по информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 21:00 (по киевскому времени) завершилась акция протеста перед КПП "Медика-Шегини".

Какая ситуация на пункте "Медика-Шегини"

По словам представителя ГНСУ, оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме.

Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков.

В настоящее время въезда в Украину перед пунктом пропуска "Медика-Шегини" ожидают 650 грузовиков, говорит Демченко.

Пограничники призывают водителей и перевозчиков учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

Акции польских перевозчиков на границе и блокада "Медика-Шегини"

Напомним, 6 ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Во время протеста были заблокированы ряда направлений, по которым выпускали и впускали не более одной фуры в час. Также позже был заблокирован и пункт пропуска "Медика - Шегини".

В конце декабря украинские и польские чиновники согласовали план действий по разблокированию пунктов пропуска на границе. В Польше планировали разблокировать границу до конца 2023 года.

При этом с 4 декабря на границе заработал ПП для пустых грузовиков на выезд из Украины. А 24 декабря польские протестующие перестали блокировать КПП "Медика-Шегини" на период праздников. Однако уже 4 января блокаду этого пропускного пункта возобновили.

Ранее сегодня, 6 января, стало известно, что польские протестующие приостанавливают блокировать переход "Медика-Шегини". Это стало результатом договоренностей между ними и министром сельского хозяйства Польши.

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