У Румунії виявили уламки дрона біля кордону з Україною

Румунія, Понеділок 29 вересня 2025 16:13
Фото: Йонуц Моштяну, міністр оборони Румунії (x.com/IonutMosteanu)
Автор: Іван Носальський

У Румунії неподалік від кордону з Україною виявили нові фрагменти "невідомого безпілотника".

Про це заявив міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як зазначив Моштяну, уламки безпілотника виявили на території повіту Тулча, який межує з Україною.

Експерти міністерства оборони Румунії зібрали частини дрона для подальшого розслідування.

Дрон над Румунією

Нагадаємо, 13 вересня російський ударний дрон вторгся в повітряний простір Румунії.

Військово-повітряні сили Румунії підняли в повітря винищувачі F-16 і перехопили безпілотник.

Такий інцидент стався під час спроби атаки росіян на українську інфраструктуру на Дунаї.

При цьому 25 вересня влада Румунії заявила про те, що вона розробила правила реагування на порушення повітряного простору.

Такі правила передбачають три етапи - ідентифікацію, глушіння і втручання. При цьому використання зброї для знищення повітряних цілей - це "крайній захід".

