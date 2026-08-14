В Румынии обнаружили обломки четвертого беспилотника за день

В румынской пограничной деревне Плауру обнаружили фрагменты еще одного беспилотника - четвертого за день. Населённый пункт расположен совсем рядом с границей с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Румынии.

Фрагменты беспилотного аппарата обнаружили на территории уезда Тулча в населенном пункте Плауру, расположенного в двух километрах от границы с Украиной.

На место происшествия сразу отправилась группа специалистов румынского оборонного ведомства. Эксперты уже идентифицировали объект и приняли все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность в этом районе.

В румынском Министерстве обороны пообещали предоставить более подробную информацию об этом инциденте позже.

Напомним, сегодня около 12.00 стало известно о падении беспилотника в уезде Тулча, после чего вспыхнул пожар. Инцидент произошел в лесистой местности района Лункавица вблизи карьера Четацуя.

Кроме того, сегодня на пляже в румынском поселке Костинешти объявляли тревогу из-за обнаружения обломка беспилотника. Его нашли прямо на побережье.