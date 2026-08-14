ua en ru
Пт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Румынии обнаружили обломки четвертого беспилотника за день

22:46 14.08.2026 Пт
2 мин
Фрагменты дрона нашли всего в двух километрах от украинской границы
aimg Валерий Ульяненко
В Румынии обнаружили обломки четвертого беспилотника за день Фото: румынская полиция (facebook.com/www.politiaromana.ro)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В румынской пограничной деревне Плауру обнаружили фрагменты еще одного беспилотника - четвертого за день. Населённый пункт расположен совсем рядом с границей с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Румынии.

Фрагменты беспилотного аппарата обнаружили на территории уезда Тулча в населенном пункте Плауру, расположенного в двух километрах от границы с Украиной.

На место происшествия сразу отправилась группа специалистов румынского оборонного ведомства. Эксперты уже идентифицировали объект и приняли все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность в этом районе.

В румынском Министерстве обороны пообещали предоставить более подробную информацию об этом инциденте позже.

Напомним, сегодня около 12.00 стало известно о падении беспилотника в уезде Тулча, после чего вспыхнул пожар. Инцидент произошел в лесистой местности района Лункавица вблизи карьера Четацуя.

Кроме того, сегодня на пляже в румынском поселке Костинешти объявляли тревогу из-за обнаружения обломка беспилотника. Его нашли прямо на побережье.

Отметим, 11 августа румынские военные уничтожили два беспилотника типа "Гербера" вблизи морского газового проекта Neptun Deep. Саперы взорвали их на расстоянии более 166 км к востоку от Констанцы.

РБК-Украина также сообщало, что в течение трех дней Румыния сбила три российских беспилотника. На уничтожение дронов Бухарест потратил около 1,5 млн евро.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Румыния Дрони
Новости
Разведка выяснила планы РФ, Украина готовит противодействие и контрмеры, - Зеленский
Разведка выяснила планы РФ, Украина готовит противодействие и контрмеры, - Зеленский
Аналитика
Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G