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В Румынии разбился еще один дрон, вспыхнул пожар

16:16 14.08.2026 Пт
2 мин
Беспилотник упал в 5 километрах от границы с Украиной
aimg Елена Бджола
В Румынии разбился еще один дрон, вспыхнул пожар Фото: российский "Шахед" (Getty Images)
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Инцидент произошел в лесистой местности района Лункавица вблизи карьера Четацуя. После удара БпЛА о землю начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Румынии и издание Digi 24.

Дрон упал в Румынии

Минобороны страны 14 августа около 12:00 получило сообщение о падении беспилотника в уезде Тулча.

Как отметили военные, воздушная цель не была обнаружена радиолокационными системами наблюдения MApN. Причина - она летела на очень низкой высоте.

Беспилотник разбился в лесу и, по предварительной информации, жертв и материального ущерба нет.

Команда Министерства национальной обороны с вертолетом обследует местность.

Пожар на месте инцидента

После удара дрона о землю вспыхнул пожар.

На место происшествия прибыл экипаж из пяти унтер-офицеров пожарной части Мечина с пожарной машиной.

Что говорят военные и власть

Командор в отставке Санду-Валентин Матею заявил, что "это гонка со временем" в усилении противоракетной обороны Румынии.

Он говорит, что разбившийся в Лункавице беспилотник, скорее всего, не был обнаружен из-за:

  • высоты полета,
  • географических условий в этом районе

Матею предупредил, что поскольку Украина увеличивает экспорт зерна через Румынию, необходимо уделять повышенное внимание району Констанцы.

Временный премьер-министр Илье Болоян заявил во время пресс-конференции в правительстве, что ВС Румынии делают все возможное для борьбы с этими беспилотниками.

"Мы начинаем видеть, что это постоянное явление, не только в Румынии, и быстрое оснащение нашей армии боевыми системами дронов оказывается необходимостью", - добавил он.

Ранее РБК-Украина писало, что на пляже в румынском поселке Костинешти объявили тревогу из-за обнаружения обломка беспилотника. Территорию вокруг находки срочно оцепила полиция.

Кроме того, 11 августа румынские военные уничтожили два дрона "Гербера" вблизи морского газового проекта Neptun Deep.

Также в конце июля Румыния сбила три беспилотника всего за три дня. На это Бухарест потратил 1,5 млн. евро.

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