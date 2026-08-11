ua en ru
Вт, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Румыния подорвала две "Герберы" в Черном море (видео)

21:55 11.08.2026 Вт
2 мин
Дроны дрейфовали в эксклюзивной экономической зоне Румынии
aimg Елена Бджола
Румыния подорвала две "Герберы" в Черном море (видео) Фото: российский дрон "Гербера" (gur.gov.ua)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Румынские военные уничтожили два дрона "Гербера" вблизи морского газового проекта Neptun Deep.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполняющего обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце в Facebook.

Румыны уничтожили две "Герберы"

Саперы взорвали дроны на расстоянии примерно 90 морских миль (более 166 километров) к востоку от города Констанца, говорит чиновник.

Беспилотники заметил один из кораблей, выполнявший работы в районе платформы Neptun Deep.

Судно Береговой охраны с военными на борту отправилось в этот район.

"Было обнаружено два дрейфующих БпЛА и несколько других обломков. Министерство национальной обороны связалось с украинскими партнерами, подтвердившими, что эти системы им не принадлежат", - добавил Мируце.

В Румынии было принято решение контролируемо уничтожить дроны путем подрыва.

Напомним, что дроны типа "Гербера" беспилотники производства России. Они обычно используются для разведки или в качестве дронов-приманок.

Ранее РБК-Украина писало, что 31 июля власти Румынии объявили экстренное предупреждение для жителей северной части уезда Тульча из-за дронов у границы с Украиной. В воздух подняли два истребителя F-16.

Также стало известно, что Румыния сбила три российских беспилотника всего за три дня. На это Бухарест потратил 1,5 млн. евро.

Кроме того,дрон, сбитый над Румынией 24 июля, оказался российским "Шахедом" - это подтвердила прокуратура страны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Румыния Война России против Украины Дрони
Новости
На Ровенщине после взрывов вспыхнул пожар на предприятии: что известно
На Ровенщине после взрывов вспыхнул пожар на предприятии: что известно
Аналитика
"Сейчас Украина имеет преимущество в войне": интервью с послом Британии Нилом Кромптоном
Милан Лелич, Роман Кот "Сейчас Украина имеет преимущество в войне": интервью с послом Британии Нилом Кромптоном