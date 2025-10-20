В Румынии произошел взрыв на НПЗ "Лукойл": есть пострадавший

Днем в понедельник, 20 октября, на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл", расположенном в румынском городе Плоешти, прогремел взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
Инспекция по чрезвычайным ситуациям сообщила, что взрыв, который не сопровождался пожаром, произошел в помещении экономического оператора, расположенного на улице Михая Браву, муниципалитет Плоешти.
"Мы прибыли с мобильной бригадой интенсивной терапии для оценки, лечения и транспортировки 57-летнего мужчины, который находился в сознании, с черепно-лицевой травмой и травмой левой нижней конечности", - заявила она.
Правоохранители сообщили, что взрыв произошел на территории НПЗ Petrotel Lukoil. Пострадавший был оперативно доставлен в городское отделение скорой помощи.
Сейчас на платформе завода проводятся работы по капитальному ремонту, которые начались несколько дней назад.
Напомним, после серии масштабных ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам в России образовался топливный кризис.
В результате атак в ряде регионов РФ, а также на оккупированных украинских территориях, были введены ограничения на продажу топлива, а российские власти даже вынужденно запретили его экспорт.
Из-за дефицита топлива сети АЗС начали массово закрываться, в том числе и в Москве. Российские СМИ сообщили - по меньшей мере 57 регионов уже ощутили на себе последствия нехватки бензина, вызванной ударами по НПЗ.
Чтобы частично стабилизировать ситуацию, Кремль вернулся к закупкам бензина в Беларуси через Петербургскую биржу. Поставки возобновили впервые почти за год, что в РФ объясняют "высоким спросом и внеплановой остановкой нефтеперерабатывающих заводов".