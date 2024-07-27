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Учебный центр F-16 в Румынии выпустил первых пилотов

Румыния, Суббота 27 июля 2024 13:55
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Учебный центр F-16 в Румынии выпустил первых пилотов Фото: Начальный центр в Румынии выпустил первых пилотов на F-16 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский обучающий центр F-16 в Румынии подготовил первую группу пилотов. Это летчики из Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу у Министерства обороны Нидерландов.

Румынские пилоты уже получили лицензию. Во время учений они прошли различные сценарии, в частности, выполняли миссии в темное время суток и тренировались с пилотами стран-членов НАТО.

Следующая группа румынских пилотов уже начала обучение. Позже Европейский учебный центр приступит к подготовке украинских пилотов.

“Я с нетерпением жду момента, когда здесь будут готовить первых украинских пилотов. Украина очень нуждается в усилении противовоздушной обороны”, - отметил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

Как говорится в сообщении, Нидерланды предоставят Украине 24 истребителя F-16.

Авиационная коалиция

Напомним, что в прошлом году была создана авиационная коалиция, в рамках которой союзники передадут Украине истребители F-16. Коалицию возглавляют Нидерланды и Дания.

Ранее партнеры заявляли, что F-16 появятся в украинском воздушном пространстве летом 2024 года. Однако пока не было официальной информации о передаче самолетов.

Более того, когда F-16 будут в Украине и как это может повлиять на фронт - в материале РБК-Украина.

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