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В Румынии прошли учения стран-членов НАТО Dacian Spring 2023

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Румыния, Суббота 13 мая 2023 02:49
В Румынии прошли учения стран-членов НАТО Dacian Spring 2023 Фото: военные учения НАТО Dacian Spring 2023 в Румынии завершились (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Румынии завершились учения стран Североатлантического альянса Dacian Spring 2023, в которых приняло участие более 500 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Румынии.

Целью учений была проверка быстрого развертывания элементов боевых групп НАТО, активизируемых на территориях Румынии и Болгарии, и их интеграция в структуру многонациональных дивизий для проведения оборонной операции.

Учения проходили с 8 по 12 мая на базах Медгидии. В них приняло участие более 500 румынских, американских, французских и итальянских военных. В Минобороны Румынии отметили, что результаты учений подтвердили повышенную способность реагирования всех структур-участников, а также способность штаба многонациональной дивизии "Юго-Восток" вести оборону в районе боевых действий.

С 29 мая по 9 июня около 10 000 солдат из Румынии и из 13 союзных и партнерских стран НАТО примут участие в учениях Saber "Guardian-23".

Напомним, в Румынии заявили, что будут поддерживать Украину, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение.

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