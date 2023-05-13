В Румунії пройшли навчання країн-членів НАТО Dacian Spring 2023
У Румунії завершились навчання країн Північноатлантичного альянсу Dacian Spring 2023, у яких взяло участь понад 500 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Румунії.
Метою навчань була перевірка швидкого розгортання елементів бойових груп НАТО, що активізуються на територіях Румунії та Болгарії, та їх інтеграцію в структуру багатонаціональних дивізій для проведення оборонної операції.
Навчання проходили з 8 до 12 травня на базах Медгідії. У них взяли участь понад 500 румунських, американських, французьких та італійських військових. В Міноборони Румунії зазначили, що результати навчань підтвердили підвищену спроможність реагування всіх структур-учасників, а також спроможність штабу Багатонаціональної дивізії "Південний Схід" вести оборону в районі бойових дій.
З 29 травня до 9 червня близько 10 000 солдатів з Румунії та з 13 союзних та партнерських країн НАТО візьмуть участь у навчаннях "Saber Guardian-23".
Нагадаємо, в Румунії заявили, що підтримуватимуть Україну, щоб Росія зазнала стратегічної поразки.
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