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Румыния будет поддерживать Украину, чтобы страна нанесла стратегическое поражение России, - МИД

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Пятница 12 мая 2023 17:51
Румыния будет поддерживать Украину, чтобы страна нанесла стратегическое поражение России, - МИД Фото: министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Румыния будет поддерживать Украину столько, сколько нужно для победы. России необходимо нанести стратегическое поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, которое приводит Capital.

Ауреску недавно принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел в Гимниче.

В ходе встречи официальные лица обсудили 11 пакет санкций против России, а также санкции, направленные против олигархов Молдовы.

В ходе этого мероприятия румынский министр выразил поддержку 11-му пакету санкций против России, указав, что оно должно быть принято как можно быстрее и должно быть очень серьезным.

"Я еще раз заявляю о жесткой поддержке со стороны Румынии увеличения и расширения, насколько это необходимо, поддержки Украины, чтобы выиграть эту войну и нанести стратегическое поражение России", - сказал министр.

Напомним, что на территории Румынии планируется провести новые учения стран-членов НАТО. Их будут проводить в конце мая, а завершатся в начале июня этого года.

Во вторник, 9 мая, в Бухаресте был открыт Европейский центр компетенции в сфере кибербезопасности. Необходимость в нем стала актуальной после роста гибридных и кибератак на европейскую инфраструктуру.

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