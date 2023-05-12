Румыния будет поддерживать Украину, чтобы страна нанесла стратегическое поражение России, - МИД

Румыния будет поддерживать Украину столько, сколько нужно для победы. России необходимо нанести стратегическое поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, которое приводит Capital .

Ауреску недавно принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел в Гимниче.

В ходе встречи официальные лица обсудили 11 пакет санкций против России, а также санкции, направленные против олигархов Молдовы.

В ходе этого мероприятия румынский министр выразил поддержку 11-му пакету санкций против России, указав, что оно должно быть принято как можно быстрее и должно быть очень серьезным.

"Я еще раз заявляю о жесткой поддержке со стороны Румынии увеличения и расширения, насколько это необходимо, поддержки Украины, чтобы выиграть эту войну и нанести стратегическое поражение России", - сказал министр.