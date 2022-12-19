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В Румынии не увидели угрозы нападения России на Молдову

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Румыния, Понедельник 19 декабря 2022 20:11
В Румынии не увидели угрозы нападения России на Молдову Фото: министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 19 декабря, Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что не видит угроз для Молдовы со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

"Война, которую Россия ведет в соседнем государстве, безуспешна. Мы видим, что Россия занимает оборонительную позицию, а Украина показывает достаточно хорошие результаты на театре военных действий. Как следствие, я не верю в подобные конструкции, которые сейчас угрожали Молдове", - сказал Ауреску.

Он отметил, что не "спекулирует на тему гипотетических ситуаций", но пока, на основании информации, которой он владеет, Молдове ничего не угрожает. Однако, добавил, что если подобная ситуация "возможна", власти Румынии обсудят с молдавскими меры, которые необходимо будет принять.

"Но в настоящее время у нас нет информации о рисках для Молдовы такого рода", - пояснил Ауреску.

Напомним, глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце рассказал, что сейчас анализируется несколько сценариев, в том числе и наземное вторжение России через север Украины.

Ранее мы писали, что в Министерстве иностранных дел РФ обвинили Молдову в притеснениях российского нацменьшинства после решения об отзыве лицензий на вещание у шести телеканалов, распространявших пропаганду о войне в Украине.

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