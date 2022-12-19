У Румунії не побачили загрози нападу Росії на Молдову

Сьогодні, 19 грудня, Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску заявив, що не бачить загроз для Молдови зі сторони Російської Федерації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

"Війна, яку Росія веде у сусідній державі, є безуспішною. Ми бачимо, що Росія займає оборонну позицію, а Україна показує досить добрі результати на театрі воєнних дій. Як наслідок, я не вірю в подібні конструкції, які б зараз загрожували Молдові", — сказав Ауреску.

Він зазначив, що не "спекулює на тему гіпотетичних ситуацій", але поки що, на підставі інформації, якою він володіє, Молдові нічого не загрожує. Проте, додав, що якщо подібна ситуація "стане можлива", влада Румунії обговорить із молдавською заходи, які необхідно буде вжити.

"Але на цей час у нас немає інформації про ризики для Молдови такого роду", - пояснив Ауреску.