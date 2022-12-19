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У Румунії не побачили загрози нападу Росії на Молдову

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Румунія, Понеділок 19 грудня 2022 20:11
У Румунії не побачили загрози нападу Росії на Молдову Фото: міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 19 грудня, Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску заявив, що не бачить загроз для Молдови зі сторони Російської Федерації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

"Війна, яку Росія веде у сусідній державі, є безуспішною. Ми бачимо, що Росія займає оборонну позицію, а Україна показує досить добрі результати на театрі воєнних дій. Як наслідок, я не вірю в подібні конструкції, які б зараз загрожували Молдові", — сказав Ауреску.

Він зазначив, що не "спекулює на тему гіпотетичних ситуацій", але поки що, на підставі інформації, якою він володіє, Молдові нічого не загрожує. Проте, додав, що якщо подібна ситуація "стане можлива", влада Румунії обговорить із молдавською заходи, які необхідно буде вжити.

"Але на цей час у нас немає інформації про ризики для Молдови такого роду", - пояснив Ауреску.

Нагадаємо, голова Служби інформації та безпеки Молдови Олександру Мустяце розповів, що наразі аналізується кілька сценаріїв, у тому ж числі й наземне вторгнення Росії через північ України.

Раніше ми писали, що у Міністерстві закордонних справ РФ звинуватили Молдову в утисках російської нацменшини після рішення про відкликання ліценцій на мовлення у шести телеканалів, що поширювали пропаганду про війну в Україні.

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