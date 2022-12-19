ua ru
Пн, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия готовится к войне с Молдовой в будущем году. В СИБ раскрыли подробности

Новина українською →
Понедельник 19 декабря 2022 15:57
Россия готовится к войне с Молдовой в будущем году. В СИБ раскрыли подробности Фото: Владимир Путин, президент России (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация планирует вторжение на территорию Молдавии в 2023 году. Как пояснил глава Службы информации и безопасности Александр Мустяц, все будет зависеть от сценария развития войны в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание TVR MOLDOVA.

Мустяце объяснил, что в настоящее время анализируется несколько сценариев, в том числе и наземное вторжение России через север Украины. Ожидается, что Кремль решится на наступление либо в начале года в январе или феврале, либо чуть позже - в марте-апреле.

"С целью создания соединения с Приднестровским регионом, который является территорией Республики Молдова, и тогда можно однозначно сказать, что да, они намерены прийти сюда, соединиться. Что будет дальше, их намерения по Кишиневу мы можем обсудить, но это реальный и очень высокий риск", - добавил Мустяце.

Также глава СИБ отметил, что самый большой в Европе склад боеприпасов, расположенный в Кобасне в Приднестровском районе, максимально охраняется россиянами. Вероятно, Россия попытается использовать эти боеприпасы при вторжении.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна не хочет возвращаться в СССР, о возрождении которого часто говорят в России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Молдова
NEWS
Силы ПВО сбили 18 из 23 дронов над Киевом: в КГВА рассказали о последствиях
Силы ПВО сбили 18 из 23 дронов над Киевом: в КГВА рассказали о последствиях
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах