Россия готовится к войне с Молдовой в будущем году. В СИБ раскрыли подробности
Российская Федерация планирует вторжение на территорию Молдавии в 2023 году. Как пояснил глава Службы информации и безопасности Александр Мустяц, все будет зависеть от сценария развития войны в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание TVR MOLDOVA.
Мустяце объяснил, что в настоящее время анализируется несколько сценариев, в том числе и наземное вторжение России через север Украины. Ожидается, что Кремль решится на наступление либо в начале года в январе или феврале, либо чуть позже - в марте-апреле.
"С целью создания соединения с Приднестровским регионом, который является территорией Республики Молдова, и тогда можно однозначно сказать, что да, они намерены прийти сюда, соединиться. Что будет дальше, их намерения по Кишиневу мы можем обсудить, но это реальный и очень высокий риск", - добавил Мустяце.
Также глава СИБ отметил, что самый большой в Европе склад боеприпасов, расположенный в Кобасне в Приднестровском районе, максимально охраняется россиянами. Вероятно, Россия попытается использовать эти боеприпасы при вторжении.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна не хочет возвращаться в СССР, о возрождении которого часто говорят в России.
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