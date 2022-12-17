МИД РФ обвинил Молдову в притеснениях россиян из-за закрытия пропагандистских телеканалов
В Министерстве иностранных дел РФ обвинили Молдову в притеснениях российского нацменьшинства после решения об отзыве лицензий на вещание у шести телеканалов, распространявших пропаганду о войне в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД России.
"Рассматриваем этот запрет как беспримерный акт политической цензуры, как поругание принципа плюрализма СМИ и грубое пренебрежение правом на свободу доступа к информации, о своей приверженности к которым регулярно заявляют в политическом руководстве Республики. В свете беспрецедентных последствий его реализации для русскоязычной части населения страны его также как циничное притеснение прав национальных меньшинств", - говорится в сообщении.
Кроме того, МИД России требует от профильных международных организаций "дать адекватную оценку произошедшему и принять все надлежащие меры по исправлению этой неприемлемой ситуации".
Напомним, что вечером 16 декабря комиссия по чрезвычайным ситуациям, действующая в Молдавии с начала войны в Украине,приостановила лицензии шести телеканалов. Среди них: TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova и RTR Moldova.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.