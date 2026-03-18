В Румынии подняли в небо самолеты F-16 из-за фиксации беспилотника

01:53 18.03.2026 Ср
2 мин
Румынию летел атаковать дрон?
aimg Эдуард Ткач
В Румынии подняли в небо самолеты F-16 из-за фиксации беспилотника Фото: системы ПВО страны были в состоянии боевой готовности (Getty Images)

Во вторник вечером, 17 марта, системы наблюдения Минобороны Румынии обнаружили сигналы беспилотника. Это произошло вблизи национального воздушного пространства страны, на севере уезда Тулча.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agerpress.

Читайте также: Зеленский предложил Польше и Румынии сбивать российские дроны над Украиной

В пресс-релизе Минобороны страны, которое было отправлено изданию, указано, что цель обнаружили примерно в 20 км к северу от города Вилково.

В связи с этим Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям в 19:17 применила системы RO-ALERT, чтобы предупредить население в северной части уезда Тулча.

Для мониторинга ситуации в 19:22 с 86-й авиабазы в Фетеште вылетели два самолета F-16 военно-воздушных сил Румынии.

"Системы противовоздушной обороны находятся в состоянии боевой готовности и готовы к вмешательству в зависимости от развития ситуации", - сообщили в министерстве обороны.

Атаки дронов

Напомним, что вечером 25 февраля российские оккупанты в очередной раз пытались атаковать Одесскую область. Во время этой атаки один беспилотник залетел на территорию Румынии, из-за чего эта страна-член НАТО подняла в воздух истребители F-16.

Также мы писали, что 21 декабря 2025 года в воскресенье в уезде Арджеш был обнаружен большой дрон с прикрепленным парашютом.

Кстати, в октябре глава МИД Румынии Рана Цою сказала, что ее страна надеется быстро наладить производство на своей территории дронов совместно с Украиной для защиты НАТО.

