В Румынии подняли в небо самолеты F-16 из-за фиксации беспилотника

Во вторник вечером, 17 марта, системы наблюдения Минобороны Румынии обнаружили сигналы беспилотника. Это произошло вблизи национального воздушного пространства страны, на севере уезда Тулча.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agerpress .

В пресс-релизе Минобороны страны, которое было отправлено изданию, указано, что цель обнаружили примерно в 20 км к северу от города Вилково.

В связи с этим Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям в 19:17 применила системы RO-ALERT, чтобы предупредить население в северной части уезда Тулча.

Для мониторинга ситуации в 19:22 с 86-й авиабазы в Фетеште вылетели два самолета F-16 военно-воздушных сил Румынии.

"Системы противовоздушной обороны находятся в состоянии боевой готовности и готовы к вмешательству в зависимости от развития ситуации", - сообщили в министерстве обороны.