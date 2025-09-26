В Румынии оценили риск прямой войны НАТО и России: что заявил президент

Президент Румынии Никушор Дан считает, что Россия не готова к нападению на НАТО, а вероятность распространения войны за пределы Украины остается чрезвычайно малой.

Как сообщает РБК-Украина , об этом он заявил в в в интервью Digi24 .

"Я не вижу, чтобы Россия способна атаковать НАТО на данный момент, но провокации будут продолжаться в их попытке дестабилизировать ситуацию. Риск эскалации ситуации до прямого военного конфликта чрезвычайно мал. Шансы на то, что военный конфликт распространится за пределы Украины, чрезвычайно малы", - сказал Дан.

Он также отметил, что Москва уже давно ведет войну против Запада с использованием сложных технологических инструментов, чтобы подорвать доверие к демократической модели.

"Это проблемы, которые возникли за последние 3-4 недели, но на самом деле они давно начали войну против западного мира, чтобы посеять недоверие населения к западной демократической модели, они делают это с помощью очень сложных технологических инструментов", - отметил он.

Президент добавил, что несмотря на все попытки Кремля, Запад сохраняет единство в поддержке Украины.

"Хорошо, что у нас есть западная солидарность с Украиной. Россия, имея посредственную экономику, очевидно пытается компенсировать свои военные недостатки, обращаясь к населению и демократическому обществу, которое принимает решения путем голосования, демократическим путем", - сказал Дан.

Он подчеркнул, что страны НАТО эффективно сдерживают агрессора.

"Мы находимся в ситуации, когда нам приходится сдерживать, и мы делаем это хорошо, вместе, вот что я имею в виду", - добавил президент.