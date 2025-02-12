В Румынии официально вступил в должность временный президент

Как сообщается, церемония передачи полномочий состоялась в 12:00 во дворце Котрочень, официальной резиденции президента.

Во время нее Болоян, который до сих пор был президентом Сената и временным лидером Национальной либеральной партии, перенял полномочия от Клауса Йоханниса, который подал в отставку.

После церемонии Йоханнис покинул дворец Котрочень.

Полномочия Боложана на посту временного президента страны продлятся до мая этого года, пока не состоятся новые выборы.