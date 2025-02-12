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У Румунії офіційно вступив на посаду тимчасовий президент

Фото: тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан (facebook.com/ilie.bolojan)
Автор: Тетяна Степанова

У Румунії очільник Сенату Іліє Болоян офіційно прийняв повноваження як тимчасовий президент країни. У середу, 12 лютого, відбулася офіційна церемонія передачі повноважень від колишнього глави держави Клауса Йоганніса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Як повідомляється, церемонія передачі повноважень відбулася о 12:00 у палаці Котрочень, офіційній резиденції президента. 

Під час неї  Болоян, який досі був президентом Сенату і тимчасовим лідером Національної ліберальної партії, перейняв повноваження від Клауса Йоганніса, який подав у відставку. 

Після церемонії Йоганніс залишив палац Котрочень. 

Повноваження Боложана на посаді тимчасового президента країни триватимуть до травня цього року, поки не відбудуться нові вибори.

Вибори у Румунії

Нагадаємо, 10 лютого президент Румунії Клаус Йоганніс подав у відставку зі своєї посади напередодні плану вкрай правих опозиційних парламентських партій оголосити йому імпічмент.

24 листопада 2024 року в Румунії відбувся перший тур президентських виборів. Згідно з офіційними результатами, перше місце посів Калин Джорджеску.

Однак Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру виборів. Це сталося після того, як суд розглянув секретні документи, згідно з якими кампанія Джорджеску стала результатом організованої маніпуляції з-за меж кордону Румунії.

Згодом лідери партій урядової коаліції Румунії погодили дату проведення повторного першого туру президентських виборів. Він відбудеться 4 травня.

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Румунія