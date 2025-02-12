У Румунії офіційно вступив на посаду тимчасовий президент

Як повідомляється, церемонія передачі повноважень відбулася о 12:00 у палаці Котрочень, офіційній резиденції президента.

Під час неї Болоян, який досі був президентом Сенату і тимчасовим лідером Національної ліберальної партії, перейняв повноваження від Клауса Йоганніса, який подав у відставку.

Після церемонії Йоганніс залишив палац Котрочень.

Повноваження Боложана на посаді тимчасового президента країни триватимуть до травня цього року, поки не відбудуться нові вибори.