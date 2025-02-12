У Румунії офіційно вступив на посаду тимчасовий президент

У Румунії очільник Сенату Іліє Болоян офіційно прийняв повноваження як тимчасовий президент країни. У середу, 12 лютого, відбулася офіційна церемонія передачі повноважень від колишнього глави держави Клауса Йоганніса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
Як повідомляється, церемонія передачі повноважень відбулася о 12:00 у палаці Котрочень, офіційній резиденції президента.
Під час неї Болоян, який досі був президентом Сенату і тимчасовим лідером Національної ліберальної партії, перейняв повноваження від Клауса Йоганніса, який подав у відставку.
Після церемонії Йоганніс залишив палац Котрочень.
Повноваження Боложана на посаді тимчасового президента країни триватимуть до травня цього року, поки не відбудуться нові вибори.
Нагадаємо, 10 лютого президент Румунії Клаус Йоганніс подав у відставку зі своєї посади напередодні плану вкрай правих опозиційних парламентських партій оголосити йому імпічмент.
24 листопада 2024 року в Румунії відбувся перший тур президентських виборів. Згідно з офіційними результатами, перше місце посів Калин Джорджеску.
Однак Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру виборів. Це сталося після того, як суд розглянув секретні документи, згідно з якими кампанія Джорджеску стала результатом організованої маніпуляції з-за меж кордону Румунії.
Згодом лідери партій урядової коаліції Румунії погодили дату проведення повторного першого туру президентських виборів. Він відбудеться 4 травня.
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