В Румынии определились с датой повторных выборов президента

Лидеры партий правительственной коалиции Румынии согласовали дату проведения повторного первого тура президентских выборов. Он состоится 4 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Как сообщает издание, на заседании правительственной коалиции Румынии политические партии договорились, что первый тур президентских выборов состоится 4 мая, а второй - 18 мая. Там объяснили, что даты связаны с необходимостью одновременного проведения довыборов в некоторых районах и с тем, чтобы голосование не накладывалось на национальные праздники весной. Официально даты выборов президента Румынии утвердят на заседании правительства на следующей неделе.