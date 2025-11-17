RU

В Румынии эвакуировали целое село из-за ночной атаки РФ по Измаилу, - Euronews

Иллюстративное фото: в Румынии эвакуировали целое село из-за ночной атаки РФ по Измаилу (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 17 ноября атака РФ дронами по Одесской области привела к серьезному инциденту у границ Румынии. Из-за риска взрыва в поселке Плаур уезда Тулча начата эвакуация местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Что предшествовало

Российские войска этой ночью атаковали энергетическую и портовую инфраструктуру в нескольких городах Одесской области. В результате обстрела повреждены несколько судов. В частности, СМИ пишут, что загорелось турецкое судно, загруженное сжиженным газом, которое стояло в районе порта Измаил.

Эвакуация в Румынии

Из-за риска взрыва в поселке Плаур уезда Тулча, что в Румынии, была начата эвакуация местных жителей

По данным румынских властей, 15 человек уже эвакуированы в населенный пункт Четалькиои. На месте работают местные чиновники, спасательные службы и префект уезда. Оцениваются дальнейшие сценарии реагирования.

Как пишет издание, турецкие морские службы подтвердили, что на борту судна LPG ORINDA под турецким флагом находилось 16 членов экипажа - все они успешно эвакуированы, пострадавших нет. Судно перевозило около 4000 тонн сжиженного газа.

Румынская инспекция по чрезвычайным ситуациям ISU Тулча заявила, что находится в постоянном контакте с украинской стороной, однако пока необходимости во вмешательстве румынских служб нет. Эвакуация продолжается из-за риска возможного взрыва груза сжиженного газа, который представляет опасность по обе стороны границы.

 

Напомним, 13 сентября российский ударный дрон вторгся в воздушное пространство Румынии.

Военно-воздушные силы Румынии подняли в воздух истребители F-16 и перехватили беспилотник.

Такой инцидент произошел во время попытки атаки россиян на украинскую инфраструктуру на Дунае.

При этом 25 сентября власти Румынии заявили о том, что они разработали правила реагирования на нарушение воздушного пространства.

