Румыния предложит ЕС ввести специальные санкции против РФ из-за ситуации в Молдове

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Румынии Богдана Ауреску.

По его словам, ЕС необходимо ввести отдельные санкции против России, ведь это покажет, насколько сильно другие страны поддерживают Молдову.

"Думаю, чрезвычайно важно, чтобы Евросоюз через министров иностранных дел направил сегодня жесткий сигнал поддержки устойчивости и безопасности Молдовы. В связи с этим я внесу для размышлений и правового анализа предложение о введении отдельного режима санкций за попытки дестабилизации Республики Молдова, ее конституционного порядка и верховенства закона", - сказал Ауреску.

Он также напомнил, что новое правительство Молдовы направлено на выполнение реформ и европейскую интеграцию страны.