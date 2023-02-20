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Румыния предложит ЕС ввести специальные санкции против РФ из-за ситуации в Молдове

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Молдова, Понедельник 20 февраля 2023 17:59
Румыния предложит ЕС ввести специальные санкции против РФ из-за ситуации в Молдове Фото: Румыния предложит ЕС ввести специальные санкции против РФ из-за ситуации в Молдове (pixabay.com)
Автор: Наталья Кава

Власти Румынии предложат Европейскому Союзу ввести отдельные санкции против государства-агрессора России из-за попыток Кремля дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Румынии Богдана Ауреску.

По его словам, ЕС необходимо ввести отдельные санкции против России, ведь это покажет, насколько сильно другие страны поддерживают Молдову.

"Думаю, чрезвычайно важно, чтобы Евросоюз через министров иностранных дел направил сегодня жесткий сигнал поддержки устойчивости и безопасности Молдовы. В связи с этим я внесу для размышлений и правового анализа предложение о введении отдельного режима санкций за попытки дестабилизации Республики Молдова, ее конституционного порядка и верховенства закона", - сказал Ауреску.

Он также напомнил, что новое правительство Молдовы направлено на выполнение реформ и европейскую интеграцию страны.

Напомним, что новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан выступил за необходимость демилитаризации Приднестровья, а также выдворение оттуда всех российских военных.

Недавно украинская разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдавии.

После этого президент Майя Санду заявила о том, что Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов сменить власть в стране.

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