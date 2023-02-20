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В Молдове заявили, что Приднестровье нужно демилитаризовать

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Понедельник 20 февраля 2023 05:33
В Молдове заявили, что Приднестровье нужно демилитаризовать Фото: В Молдове заявили, что Приднестровье нужно демилитаризовать (pixabay.com)
Автор: Олег Васкив

Новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан выступил за необходимость демилитаризации Приднестровья, а также выдворения оттуда всех российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на интервью главы молдовского правительства каналу TV8.

"Мы должны добиться одной фундаментальной вещи - демилитаризации. После этого следует все остальное, и очень важна экономическая и социальная интеграция наших граждан, которые там находятся, но на первом месте - демилитаризация", - отметил политик.

Речан указал, что результат зависит от многих вещей, но "в какой-то момент это будет решено". Он призвал граждан Молдовы не игнорировать "реальные угрозы эскалации", ведь в стране идет гибридная война, которую ведет Россия.

"Мы должны откалибровать нашу обороноспособность настолько, чтобы любому агрессору было очень тяжело напасть на нас", - добавил премьер-министр.

Напомним, недавно украинская разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдове.

После этого президент Майя Санду заявила о том, что Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов сменить власть в стране.

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