Румыния уже доставила систему Patriot в Украину

Что предшествовало

Напомним, Румыния анонсировала передачу Украине системы Patriot еще 20 июня.

Поставки затянулись, поскольку такое решение должны были одобрить верхняя и нижняя палаты парламента Румынии, а также правительство. Процесс завершился только 3 сентября.

Уже 5 сентября президент Румынии Клаус Йоханнис окончательно одобрил законопроект о передаче Patriot Украине в дар.

К слову, системы Patriot являются одной из главных потребностей Украины, поскольку у украинских защитников все еще не хватает противовоздушной обороны для уничтожения баллистических ракет над всей территорией страны.

При этом недавно госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Иран предоставил России свои баллистические ракеты малой дальности. Враг может использовать такое вооружение для ударов по целям вблизи линии фронта.

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