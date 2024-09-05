Румыния подарила Украине систему Patriot

Сегодня Иоганнис обнародовал инициированный правительством законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot. В преддверии его поддержал парламент Румынии.

Украине будет передан Patriot в конфигурации, согласованной с американским партнером. Кроме того, правительство Румынии теперь уполномочено принять необходимые меры для восстановления наземного потенциала противовоздушной обороны. То есть теперь Румыния закупит еще один Patriot для защиты своего неба, взамен того, который будет передан Украине.

Зенитно-ракетный комплекс Patriot – это передовая система противовоздушной обороны, разработанная США для защиты от ракетных и авиационных атак. Она способна поражать тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты и самолеты. Patriot широко используется как в США, так и во многих странах.

Основные особенности системы:

Мультифункциональность : способна одновременно отслеживать и уничтожать несколько целей.

: способна одновременно отслеживать и уничтожать несколько целей. Радар : высокочувствительный радар, который может представлять угрозы на большом расстоянии.

: высокочувствительный радар, который может представлять угрозы на большом расстоянии. Перехват : способен перехватывать баллистические ракеты на дальности до 160 км и высоте до 24 км.

Patriot является важным элементом защиты критической инфраструктуры и мирного населения от российских авиационных и ракетных атак.