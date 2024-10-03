Румунія вже доставила систему Patriot в Україну

Що передувало

Нагадаємо, Румунія анонсувала передачу Україні системи Patriot ще 20 червня.

Постачання затягнулося, оскільки таке рішення мали схвалити верхня та нижня палати парламенту Румунії, а також уряд. Процес завершився лише 3 вересня.

Вже 5 вересня президент Румунії Клаус Йоханніс остаточно затвердив законопроект про передачу Patriot Україні в дар.

До речі, системи Patriot є однією з головних потреб України, оскільки українським захисникам все ще не вистачає протиповітряної оборони для знищення балістичних ракет над усією територією країни.

Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що Іран надав Росії свої балістичні ракети малої дальності. Ворог може використовувати таке озброєння для ударів по цілях поблизу лінії фронту.

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