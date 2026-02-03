Румыния создает "энергетический щит" в Черном море вокруг газового проекта для ЕС

Как сообщил экономический советник президента страны Раду Бурнете, до 2027 года Бухарест планирует создать разветвленную систему раннего выявления угроз в Черном море, которая будет включать радиолокационные станции, беспилотники и сенсорные системы.

В ведомстве отмечают, что такие меры необходимы из-за повторных нарушений воздушного пространства дронами и плавающих мин, которые появляются в Черном море в результате войны в Украине.

Оффшорный проект Neptun Deep - один из крупнейших в регионе, который реализуют компании OMV Petrom и государственная Romgaz. Он должен начать добычу газа в 2027 году и обеспечить Румынию значительными объемами энергии для внутреннего рынка и экспорта.

Финансирование части новых возможностей по безопасности будет осуществляться в рамках европейской инициативы SAFE, предусматривающей доступ к 16,6 млрд евро в период 2026-2030 годов. Это должно не только усилить оборонный потенциал страны, но и стимулировать развитие национального производства высокотехнологичного оборудования.

Усиление системы наблюдения также рассматривают как часть более широкой стратегической цели - превратить порт Констанца и транспортные маршруты через Дунай в логистическую артерию региона, важную для торговли и поддержки восстановления Украины.