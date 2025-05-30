Даже Новороссийск не спасает: Плетенчук объяснил, почему РФ боится за собственный флот

По его словам, россияне сейчас не считают безопасной даже военную гавань в Новороссийске, особенно после того, как были вынуждены покинуть свою основную базу в Севастополе.

Ситуация, которая сейчас есть в море, говорит сама за себя - локация, которая является для них относительно защищенной (не могу назвать ее безопасной, потому что они сами ее такой не считают) - это Новороссийск. Но при каждой более-менее серьезной воздушной тревоге они выходят из военной гавани, чтобы не попасть под удар. При чем в море они находиться тоже не могут, потому что там можно встретиться с морскими дронами", - рассказал Плетенчук.

Новороссийск

Новороссийск - один из ключевых портов России на Черном море, расположенный в Краснодарском крае. Это крупнейший по объемам грузооборота морской порт Российской Федерации и один из крупнейших в Европе. Через него проходит значительная часть экспорта российской нефти, зерна, металлопродукции и других сырьевых товаров. Порт имеет стратегическое значение для экономики РФ, поскольку обеспечивает выход на международные торговые маршруты и является важным узлом энергетической инфраструктуры, в частности трубопровода КТК (Каспийский трубопроводный консорциум).

В последние годы Новороссийск приобрел и военно-политическое значение. Через него осуществляется логистика для Черноморского флота РФ, а также транспортировка военной техники и вооружения, в частности в условиях войны против Украины.

Атаки на Новороссийск

Напомним, в ночь на 3 мая в Новороссийске прогремели взрывы из-за атаки дронов.

Местные каналы РФ писали о комбинированной атаке по Новороссийску. Как отмечали, российские военные уничтожали безэкипажные катера и беспилотники, которые поступали несколькими волнами.