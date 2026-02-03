Румунія створює "енергетичний щит" у Чорному морі навколо газового проєкту для ЄС

Як повідомив економічний радник президента країни Раду Бурнете, до 2027 року Бухарест планує створити розгалужену систему раннього виявлення загроз у Чорному морі, яка включатиме радіолокаційні станції, безпілотники та сенсорні системи.

У відомстві наголошують, що такі заходи необхідні через повторні порушення повітряного простору дронами та плаваючі міни, що з’являються у Чорному морі внаслідок війни в Україні.

Офшорний проєкт Neptun Deep - один із найбільших у регіоні, який реалізують компанії OMV Petrom та державна Romgaz. Він має почати видобуток газу в 2027 році і забезпечити Румунію значними обсягами енергії для внутрішнього ринку та експорту.

Фінансування частини нових можливостей із безпеки буде здійснюватися в рамках європейської ініціативи SAFE, що передбачає доступ до 16,6 млрд євро у період 2026-2030 років. Це має не лише підсилити оборонний потенціал країни, а й стимулювати розвиток національного виробництва високотехнологічного обладнання.

Посилення системи спостереження також розглядають як частину ширшої стратегічної мети - перетворити порт Констанца та транспортні маршрути через Дунай на логістичну артерію регіону, важливу для торгівлі та підтримки відбудови України.