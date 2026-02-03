ua en ru
Румыния создает "энергетический щит" в Черном море вокруг газового проекта для ЕС

Вторник 03 февраля 2026 08:00
Румыния создает "энергетический щит" в Черном море вокруг газового проекта для ЕС Иллюстративное фото: морская охрана в Черном море (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Румыния усиливает мониторинг в Черном море перед запуском масштабного газового проекта Neptun Deep, который должен изменить энергетическую карту ЕС и довести страну до ведущего экспортера газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщил экономический советник президента страны Раду Бурнете, до 2027 года Бухарест планирует создать разветвленную систему раннего выявления угроз в Черном море, которая будет включать радиолокационные станции, беспилотники и сенсорные системы.

В ведомстве отмечают, что такие меры необходимы из-за повторных нарушений воздушного пространства дронами и плавающих мин, которые появляются в Черном море в результате войны в Украине.

Оффшорный проект Neptun Deep - один из крупнейших в регионе, который реализуют компании OMV Petrom и государственная Romgaz. Он должен начать добычу газа в 2027 году и обеспечить Румынию значительными объемами энергии для внутреннего рынка и экспорта.

Финансирование части новых возможностей по безопасности будет осуществляться в рамках европейской инициативы SAFE, предусматривающей доступ к 16,6 млрд евро в период 2026-2030 годов. Это должно не только усилить оборонный потенциал страны, но и стимулировать развитие национального производства высокотехнологичного оборудования.

Усиление системы наблюдения также рассматривают как часть более широкой стратегической цели - превратить порт Констанца и транспортные маршруты через Дунай в логистическую артерию региона, важную для торговли и поддержки восстановления Украины.

Как известно, россияне пускают в Черное море корабли-носители ракет "Калибр", благодаря чему время от времени и атакуют Украину.

Напомним, в Военно-морских силах Украины рассказали, почему россияне боятся за собственный флот. Об этом рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Чорне море Румыния Газ
