Румыния просит НАТО ускорить поставки ПВО из-за удара российского дрона

Падение беспилотника и реакция НАТО

Как написало издание, российский дрон вошел в воздушное пространство Румынии в ночь на пятницу, 29 мая, и врезался в крышу многоквартирного дома в Галаце, вблизи границы с Украиной.

В результате инцидента вспыхнул пожар, два человека получили незначительные ранения. По данным Минобороны Румынии, беспилотник пересек украинское воздушное пространство, где РФ атаковала гражданские объекты.

Глава МИД назвала произошедшее "неприемлемым и откровенным нарушением нашего воздушного пространства". Она отметила, что главнокомандующий НАТО генерал Алексус Гринкевич поддержал предыдущие предложения Бухареста по перемещению военной техники, и теперь Румыния просит ускорить эти поставки.

Применять статью 4 договора НАТО о срочных консультациях страна пока не планирует.

"У нас есть подтверждение, что это российский беспилотник", - подчеркнула Оана Тойу.

Во время инцидента в воздух поднимали два истребителя F-16, однако дрон не сбили, поскольку угроза возникла над населенным пунктом.

Альянс сейчас оценивает возможности оптимизации румынских систем ПВО, что может включать передачу отечественной системы борьбы с БПЛА MEROPS под командование НАТО.

Временный премьер-министр Румынии Иллие Боложан уточнил, что у партнеров просят, в частности, специализированные радары для обнаружения маловысотных целей.

Дипломатические санкции

Кроме военных запросов, Бухарест прибегнул к жестким дипломатическим шагам - МИД вызвал посла России в Бухаресте, Румыния закрывает генеральное консульство РФ в городе Констанца, генеральный консул России будет выслан из страны.

Решение подтвердил и президент Румынии Никусор Дан.

В ответ пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова уже успела пригрозить Бухаресту "ответом", а заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев цинично заявил, что странам ЕС "нужно замолчать по этому вопросу".

В то же время в ЕС выразили возмущение инцидентом - президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что агрессия РФ "пересекла еще одну черту".